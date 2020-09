Calcio, al Ravenna arrivano in attacco Sereni e in porta Tonti

E’ ufficiale l’arrivo di Marcello Sereni al Ravenna Fc: la punta ha siglato un contratto fino al termine della stagione. E’ il primo contratto da professionsta. Nato nel 1996 Sereni, ha seguito la trafila del settore giovanile neroverde del Sassuolo Calcio, la prima esperienza tra i “grandi” è subito significativa, con la maglia crociata del Parma nell’anno della Serie D. Dopo Parma: Castelvetro, Correggese, Mezzolara sempre in serie D e sempre con un buon bottino di reti, per un giocatore che può svariare su tutto il fronte di attacco come trequartista o punta esterna. L’ultima stagione, al Mezzolara, ha fatto registrare il suo miglior risultato in carriera con 13 reti in 24 presenze, che gli sono valse la chiamata in giallorosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre è stato trovato l’accordo per l’arrivo in giallorosso di Alessandro Tonti, che ha firmato un contratto biennale fino al giugno 2022. Il nuovo estremo difensore giallorosso classe 92 originario di Cattolica arriva a Ravenna nel pieno della sua carriera sportiva. Un curriculum che vanta quasi 150 presenze tra i professionisti, tra le quali spiccano le stagioni vissute a Teramo dove è stato assoluto protagonista della cavalcata verso la promozione in Serie B.