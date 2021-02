Calcio, al Ravenna nuovo tassello per la mediana: ecco Benedetti

Il Ravenna Fc ha acquisito a titolo definitivo dalla Paganese il cartellino del centrocampista Alessio Benedetti, che ha firmato fino a giugno 2021. Centrocampista centrale originario di Assisi, è un prodotto del vivaio del Milan. Prima di arrivare alla Paganese ha indossato, tra le altre, le casacche di Catanzaro, Cremonese, Viterbese in serie C e di Cittadella in serie B.

La società ha comunicato anche la risoluzione anticipata del prestito di Paolo Marchi, che fa ritorno alla Reggina. A Paolo va un sincero ringraziamento per l'impegno dimostrato in questi mesi in giallorosso e un augurio per le migliori fortune personali e professionali.