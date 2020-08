Calcio, al via la preparazione della Del Duca Grama

E’ partita lunedì la preparazione della prima squadra della Asd Calcio Del Duca Grama che milita in Eccellenza presso il centro sportivo “M. Sbrighi” di Castiglione di Ravenna. C’è tanta motivazione, soddisfazione e rinnovato entusiasmo nel gruppo dirigente, dopo la nuova riorganizzazione (che era stata messa in seria difficoltà e che ha rischiato di non ripartire) e in tanti volontari che credono nel valore dello sport, perchè questa associazione sportiva può finalmente vedere un campionato di calcio in un impianto che gestisce direttamente e dunque poterne programmare tutta l’attività calcistica, con l’importante contributo del campo sportivo “P. Martini” gestito dalla Asd Grama di Pisignano Cannuzzo.

Dunque si avvia, dopo le criticità imposte a tutto lo sport non solo al calcio, una nuova fase che vedrà impegnati come sempre anche tanti giovanissimi, che sotto l’egida della Asd Calcio Del Duca Grama affronteranno la nuova stagione sportiva 2020-2021. Alcuni appassionati hanno presenziato alla prima giornata di preparazione dei giocatori sotto la guida dell’allenatore riconfermato “Momo” Davide Montanari e al direttore sportivo Daniele Iuzzolino. Come previsto si sono organizzate tutte le fasi preliminari in base alle indicazioni della federazione sportiva contro il Coronavirus, dalle entrate e uscite separate per gli atleti e per gli spettatori – alla sanificazione dei locali – misurazione della febbre – autocertificazioni; insomma tutto affinchè si possa garantire il massimo della sicurezza e partire con il piede giusto.

Questa le altre date programmate per l’avio della preparazione delle altre categorie dei settori che faranno parte della del Duca Grama: Juniores 1 settembre - Allievi 1 settembre - Giovanissimi 24 agosto - Esordienti 26 agosto - Pulcini 27 agosto - Primi calci 31 agosto - Scuola calcio 3 settembre.