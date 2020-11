Calcio, brutto infortunio per Bolis: stop di sei mesi

Infortunio per il giallorosso Thomas Bolis. La risonanza magnetica cui è stato sottoposto il calciatore, a seguito dell’infortunio accorso durante l’ultima gara, Ravenna Fc-Sambenedettese, ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Il calciatore si sottoporrà nei prossimi giorni all’intervento di ricostruzione e darà via all’inter riabilitativo, che dovrebbe tenerlo lontano dai campi da gioco per un periodo di circa sei mesi. "A Thomas va un caloroso in bocca al lupo per una pronta guarigione - scrivono dalla società - sappiamo che con la grinta e la tenacia dimostrata in campo tornerà ancora più forte di prima".