Calcio, definite le date del raduno e dei primi impegni del Ravenna

Sono state definite le prime date della stagione giallorossa: il raduno della squadra agli ordini di mister Dossena è previsto infatti per lunedì 9 agosto. Il programma della giornata prevede in mattinata lo screening iniziale con i test sierologici per tutto il gruppo squadra come previsto dal protocollo federale di contenimento del Covid-19. Il primo allenamento di gruppo della squadra giallorossa è schedulato per mercoledì 11. Il programma di lavoro proseguirà sempre a Glorie con doppie sedute fino al 13 agosto quando verranno concessi due giorni di riposo in occasione del Ferragosto, per poi tornare a sudare sul campo dal pomeriggio del 16.

Stabiliti anche i primi confronti con altre squadre per mettere nelle gambe minuti ed iniziare a cercare il ritmo partita. Al riguardo il primo allenamento congiunto è previsto per mercoledì 18 agosto alle ore 18 contro il Del Duca Grama al Comunale Sbrighi di Castiglione di Ravenna, si replica domenica 22 sempre in trasferta alle 18 contro il Delta Porto Tolle. Ricordiamo che i primi impegni ufficiali della squadra saranno il 12 settembre per la Coppa Italia Serie D, mentre l’esordio in campionato è previsto una settimana dopo, il 19 settembre. Dopo una lunga attesa finalmente si torna in campo a sudare per la maglia giallorossa.