Calcio, definito lo staff tecnico del Ravenna per la prossima stagione

Nell’attesa del raduno di lunedì con lo screening iniziale del gruppo squadra e dell’avvio degli allenamenti previsto per mercoledì, è stato definito lo staff che accompagnerà Andrea Dossena nella prossima stagione sportiva. Tre le conferme rispetto alla passata stagione, Stefano Dadina quale preparatore dei portieri, Martina Padovani nel ruolo di fisioterapista e lo storico Primo Bonetti in qualità di massaggiatore. Diversi volti nuovi a partire dall’allenatore in seconda, ruolo affidato a Samuele Olivi, carismatico difensore con oltre 300 presenze in serie B, indossando, tra le altre, le maglie di Salernitana, Pescara e Piacenza spesso con la fascia da capitano al braccio.

Nel ruolo di preparatore atletico, come anticipato da Dossena nella presentazione, ci sarà Marco Torelli conosciuto dal mister nel Palermo e con numerose esperienze, ad esempio a Reggio Calabria, ma anche in altri ambiti sportivi. Sarà coadiuvato da Lorenzo Gazzoni, che si occuperà del recupero infortuni, nel suo curriculum esperienze nei settori giovanili di Rimini, Cesena e con la Figc. Infine il ruolo di Team Manager sarà affidato a Samuele Donati, già segretario del Perugia in B, ha ricoperto questo ruolo anche nel Santarcangelo, Rimini e, nella passata stagione, nella Fermana.