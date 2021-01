Calcio, dopo la sconfitta per il Ravenna allenamenti doppi: "Le attenuanti sono finite"

Alla luce dell’ultima prestazione del Ravenna FC – sconfitto a Carpi 4-2 – il presidente Alessandro Brunelli ha condiviso alcune dure considerazioni. “E’ diventato inaccettabile da parte della società dover commentare partite in cui la squadra, nonostante alcuni progressi, non è nelle condizioni di mantenere un livello di concentrazione e intensità per tutti i novanta minuti - attacca Brunelli - A Carpi, come anche con l’Arezzo e in svariate altre occasioni, siamo stati testimoni di prove sconcertanti. Come detto a fine dicembre, le attenuanti sono finite. Dopo un avvio di stagione complicato, è arrivato il momento che questa rosa dimostri quello spirito di sacrificio indispensabile per raggiungere una salvezza che è comunque alla nostra portata".

"L’allenatore non è in discussione - specifica poi Brunelli - O meglio, in discussione lo siamo tutti, a cominciare dai giocatori che questa settimana sosterranno seduta doppia ogni giorno per prepararsi adeguatamente alla partita di domenica prossima. Abbiamo deciso domenica di annullare anche la giornata di riposo, e lunedì la squadra si è ritrovata per una seduta di allenamento. Da situazioni come questa si esce tutti assieme, a cominciare dalla società che si è presa sempre le proprie responsabilità e che è attiva sul mercato per capire in che modo mister Colucci possa essere dotato di elementi in grado di contribuire in modo decisivo a questo sforzo collettivo. Nel frattempo siamo ben consci che gli uomini a disposizione possano e debbano convincerci che non ci sbagliavamo quando abbiamo dato loro fiducia, dimostrando in tal modo di non aver dimenticato di essere giocatori e uomini veri".