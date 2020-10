Calcio, due vittorie per i giovani del Faenza

Pronto riscatto per la Juniores Under 19 di mister Nicola Cavina che vince 1-0 al “Bruno Neri” grazie al gol di Andrei Galatanu con il Forlimpopoli calcio 1928. Punteggio stretto per i biancoazzurri che potevano segnare diversi gol, ma bravo il portiere Luce a evitare il pari nella ripresa. Sabato 24 ottobre (ore 15) trasferta a Medicina.

Molto bene invece la squadra Allievi Under 17 Elite (2004) affidata ad Andrea Fabbri, che fa il bis vincendo 2-1, stesso punteggio della prima gara, in trasferta con il Castel San Pietro grazie alla doppietta di Savorani. Domenica 25 ottobre (ore 10.30) partita casalinga al “Bruno Neri” con il San Lazzaro.

Debutto nella stessa giornata anche per gli Allievi 2005 dove c’è il gradito ritorno in panchina di Matteo Negrini Per la formazione Giovanissimi Under 15 Elite (2006) di Alessandro Fabbri invece, un rinvio del match. Prossimo impegno domenica 25 ottobre (ore 10.30) sul campo del Medicina. Alla stessa ora debutto per i Giovanissimi Under 14 (2007) di Fabio Montevecchi, al campo San Rocco contro il Meldola.