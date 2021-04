Calcio Eccellenza, colpo del Del Duca Grama contro il Cittadella Vis Modena

Tanto entusiasmo per la prima partita in casa nel gruppo dirigente e giocatoti della Del Duca Grama che ha affrontato La Cittadella Vis Modena allo stadio Sbrighi, archiviando i 90 minuti con una vittoria per 2-1 contro una formazione definita da tutti gli addetti ai lavori, come una delle favorite per la promozione in serie D. Ruffilli e soci hanno messo in mostra una grinta impressionante, una perfetta coesione e nella ripresa sono riusciti a spuntarla.

"Intanto c'è anche grande soddisfazione fin dall’inizio della partita, in quanto tutti ci hanno fatto i complimenti per la tenuta dello stadio e il manto erboso in perfette condizioni - afferma il presidente Gianni Grandu -. In effetti in campo era prontissimo a ospitare questa prima in casa da tempo, grazie alle cure del custode e l’impegno dei tanti volontari che hanno aspettato questo momento con trepidazione. Prima della gara, in transito per Rimini, ci ha fatto un gradito saluto il presidente regionale della nostra federazione Simone Alberici, che ha portato il saluto a dirigenti delle due società, ed ha avuto parole positive per l’ottima organizzazione e in sicurezza che ha notato per lo svolgimento della partita. Dunque una gara da incorniciare, sotto tutti i punti di vista".

La partita

Lo svolgimento della partita ha una svolta al 10' i modenesi passano in vantaggio. Su un pallone perso Napoli si infila in mezzo alla difesa e segna il gol. Non si fa attendere la reazione dei romagnoli che dopo poco pervengono al pari con Ricciotti. Poi la Cittadella rimane in 10 per l’espulsione rosso a Lenzi Papaianni, ma, la squadra non demorde e anche in inferiorità numerica, nel finale del primo tempo colpisce la traversa. La partita diventa molto intensa, si gioca a centrocampo e si lotta su ogni pallone. La squadra del mister Montanari col passare del tempo prende fiducia ed alla mezz'ora segna con Alberto Mazzarini, fenomenale nell'incunearsi nella retroguardia ospite e insaccare nella porta avversaria.

Minuti finale a dir poco emozionanti e intensi: la Del Duca Grama è granitica e tiene testa fino alla fine nonostante le incursioni del cittadella. Dunque risultato finale 2 a 1 per la del Duca Grama, che hanno così festeggiato la prima vittoria di campionato propria nella prima partita in casa. La partita è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook della del duca grama con oltre 1500 visualizzazioni e con punte di 110 collegamenti contemporanei. Domenica prossima per la terza di campionato il Del Duca Grama affronterà la Virtus Castelfranco Modena alle ore 16,30.

La formazione: Ruffilli Riccardo, Panzavolta Nicola, Biguzzi Mirco, Morena Giuliano, Caidi Kadir, Pasini Samuele, Mazzarini Alberto, Ricciotti Diego, Dumitru Adrian, Mancini Matias, Zoffoli Kevin. A disposizione: Fusconi Marco, Succi Fabio, Fiaschini Nicolò, Sankhare Mamadou, Merciari Luca, Borgini Cristian, Petricelli Cristian, Tombetti Manuel, Nisi Lorenzo Allenatore “Momo” Montanari