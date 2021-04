Calcio Eccellenza, il Del Duca Grama riparte da un pareggio

Il Del Duca Grama riparte da un pareggio, con un 1-1 sul campo del Real Formigine. Buona prova dei ragazzi dopo tanti mesi di inattività: il primo tempo si rivela sostanzialmente equilibrato, mancano occasioni nitide e la partita, condotta in maniera maschia da entrambe le parti, rimane bloccata. Anche nella ripresa sembra che il punteggio rimanga bloccato, fino a quando la Del Duca Grama pesca il jolly. Al 65' infatti Caidi la sblocca, trovando il pertugio giusto e siglando il vantaggio dei ragazzi di mister Montanari. Il Real Formigine non molla e, ci crede, e dieci minuti più tardi, riesce a pareggiare grazie alla rete di Rinieri, partito dalla panchina e subentrato nel corso del match. Termina in parità questa prima sfida, ma vanno applausi comunque a Ruffilli e a tuuta la compagine per una performance coraggiosa e di grande impegno da parte di tutti.

"Con un grande cuore e coraggio, è ripartita l'Eccellenza, rappresentando il mondo del calcio dilettanti regionale, costretto in gran parte alla resa pandemica - afferma il presidente Gianni Grandu -. Dopo un anno di buio riparte il settore che è motore base del calcio e della vita sociale, e che seppure in mezzo a complicatissime difficoltà si rialza e lotterà per rimettere le società al centro del progetto del movimento sportivo. Con esso, finalmente tornano le emozioni e daranno vita sul campo a questa super sfida, molto intensa, corta, ma per questo ancor più avvincente ed appassionante, che aprirà le porte alla massima serie dei dilettanti.

Abbiamo cercato tutti di privilegiando ed anteponendo, nelle difficoltà organizzative e gestionali, la tutela, la sicurezza e la salute, bene primario individuale e collettivo". Prossimo impegno domenica alle 15.30 per la prima in casa allo stadio Sbrighi di Castiglione di Cervia per la partita contro la “Cittadella Vis S.Paolo (Modena).