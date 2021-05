Calcio Eccellenza, il Del Duca Grama si fa largo nei piani alti della classifica

Altro ottimo risultato della Del Duca Grama, che piega allo stadio “Sbrighi” di Castiglione di Ravenna per 3-0 il Castenaso Calcio e si fa largo nei piani alti della classifica. Dopo un avvio blando, il match aumenta d'intensità e la truppa di Montanari non si fa pregare. Prima Nisi impegna il portiere ospite di testa, poi al 24' Mancini pesca De Rose, che ben posizionato, realizza uno splendido goal con una magnifica conclusione a giro al volo.



Si giunge al riposo avanti di un goal, ma Panzavolta e compagni non si deconcentrano, riuscendo ad aumentare il divario nella ripresa. Al 63' infatti Mancini si invola in contropiede e trafigge l'estremo difensore bolognese. La Del Duca gioca in maniera divina, con il controllo del campo, e, una decina di minuti più tardi, Fiaschini chiude la contesa servendo il tris. Questo risultato da continuità al lavoro della squadra di Montanari, e permette di stare ancorati all'alta classifica giocando il ruolo di “guastafeste”.



"Ora è importante riconfermare il momento positivo domenica contro un avversario difficile, la squadra ha dimostrato comunque di stare bene anche sotto l'aspetto fisico, e di poter contare su una rosa ampia che da buone garanzie in tutti i componenti", sono le parole del presidente, Gianni Grandu. Domenica alle 16.30 importante sfida in trasferta alla Piccardo Traversetolo di Parma che occupa lo stesso posto in classifica della Del Duca Grama (disponibili sul canale Facebook nella pagina della Del Duca Grama).



DEL DUCA GRAMA: Fusconi, Panzavolta, Biguzzi, Ricciotti (38' Fiaschini), Caidi, Zoffoli, Mazzarini, Sankhare, Nisi, De Rose, Mancini. A disp: Giustore, Borgini, Rosti, Merciari, Morena, Fiaschini, De Pasquale, Caporali, Dumitru. Allenatore il mister “Momo” Montanari