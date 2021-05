Calcio Eccellenza, pareggio in rimonta per la Del Duca Grama a Traversetolo

In dieci per oltre un'ora la squadra di Montanari riesce a recuperare il gol di svantaggio grazie a una rete di Mazzarini

Un pareggio che sa di vittoria quello della partita giocata domenica pomeriggio in casa della Piccardo Traversetolo (Parma). In 10 per più di un'ora la Del Duca Grama dimostra una coesione ed un carattere da vendere e riesce a pareggiare 1-1 sul campo della Piccardo. Ruffilli e soci vanno sotto, rimangono in 10, per un dubbio fallo di gioco, ma nonostante ciò non perdono la testa e nella ripresa pareggiano i conti. Un punto che vale oro e permette di rimanere nelle zone nobili della classifica.

Nei primi minuti la formazione di Montanari si dimostra abile e pericolosa, gestisce la partita e nei primi 10 minuti prima un'occasione di De Rose e poi con Mancini che in profondità anticipa il portiere Agazzi e viene atterrato in area, l'arbitro però non concede rigore. Purtroppo lo stesso numero 11 romagnolo è costretto ad abbandonare il campo per distorsione alla caviglia. La gara non sale di tono fino al 23' quando Trombetta stoppa di petto e con una giocata di classe supera Ruffili. I piani partita per la Del Duca si complicano al 33' quando Morena viene espulso per il fallo da ultimo uomo su Pezzi, anche in questo caso il fischietto di Reggio Emilia non nota chi effettivamente commette fallo.

Resettate le idee nell'intervallo, la Del Duca Grama riparte con grande foga e pareggia al 49' con Mazzarini che trasforma dopo un ottimo lavoro di Nisi e un bel cross del capitano Panzavolta. La Piccardo prova di tutto per prendersi i tre punti, ma gli ospiti sono bravi a rintuzzare il colpo, alleggerire la pressione con delle azioni offensive e chiudere gli spazi fino al triplice fischio finale. Ora la Del Duca Grama è già con la testa a domenica prossima quando allo Sbrighi di Castiglione di Ravenna sarà in programma il super match contro il Borgo San Donnino, fino ad ora sempre vincente ed al primo posto in classifica.

Piccardo Traversetolo-Del Duca Grama 1-1. La formazione della Del Duca Grama: Ruffilli, Panzavolta, Biguzzi, Ricciotti (68'Merciari), Caidi, Pasini (65' Rosti), Mazzarini (74' Sankhare), Zoffoli, Nisi, De Rose (89' De Pasquale), Mancini. A disposizione: Fusconi, Boschi, Fiaschini, Merciari, Sankhare, Morena, De Pasquale, Rosti, Tombetti. All. “Momo” Montanari.