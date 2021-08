Calcio, ecco i 22 giallorossi convocati per il raduno

Saranno aggregati agli acquisti annunciati negli ultimi giorni 9 ragazzi cresciuti nella Rfc Academy che potranno giocarsi le proprie carte in prima squadra

Sono 22 i convocati per il raduno che darà il via alla stagione del Ravenna Fc. Saranno aggregati agli acquisti annunciati negli ultimi giorni 9 ragazzi cresciuti nella Rfc Academy che potranno giocarsi le proprie carte in prima squadra.

Portieri: Antonini Alessandro ’03, Catalano Pietro ’03, Salvatori Giovanni ’02

Difensori: Antonini Matias Lui ’98, Cesprini Martino ’02, De Angelis Roberto ’01, Grazioli Luca ’02, Nagy Filip ’01, Polvani Lorenzo ’94, Stellacci Antonio Pio ’02, Vultaggio Nikolas ’03

Centrocampisti: Calì Michele ’94, Ceccuzzi Edoardo ’99, Gordini Leonardo ’02, Haruna Adamu ’00, Lussignoli Andrea ’01, Prati Matteo ’03

Attaccanti: Ambrosini Alex ’86, Guidone Marco ’86, Macrì Davide ’96, Mascanzoni Mattia ’03, Saporetti Simone ’98