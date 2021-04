Calcio femminile, il Ravenna si fa raggiungere nel finale

Finisce 1-1 la gara fra Ravenna e Vicenza, tutto sommato un pari giusto. Primo tempo di marca giallorossa, e secondo tempo di marca bianco rosso. Come contro il Pontedera il Ravenna si fa raggiungere nel finale. Yeboaa all'88 dopo una respinta di Copetti. Il Ravenna parte bene e preme sull'acceleratore cercando di impensierire le vicentine. Al 10’ del pt occasione Cimatti che tira fuori. Dopo 20 minuti di pressione il Ravenna trova il vantaggio grazie ad una giocata di Marengoni che dalla sinistra rientra e una volta saltato il difensore mette la palla sotto la traversa. Il Ravenna sembra avere l'incontro sotto controllo, cerca insistentemente il raddoppio ma non riesce a trovare la stoccata vincente.

La ripresa inizia con un triplice cambio da parte del Vicenza (Fasoli, Sossella e Basso per Balestro, Frighetto e De Vincenzi). Il Ravenna inizia il st indietreggiando il baricentro, dando veemenza e spinta al Vicenza. Valzer di cambi (al 10’ Maddalena per Dal Bianco, al 12’ Burbassi per Benedetti, al 16’ Costa per Raggi, al 32’ Gobbato per Piovani e al 39’ Ligi per Morucci). Il Ravenna si schiaccia, il Vicenza spinge ma non trova la via del goal. Ripartenza di Burbassi, palla dentro per Marengoni che si gira in area e trova il portiere ospite pronto ad evitare il raddoppio grazie ad un intervento prodigioso. Vicenza che continua a spingere, Ravenna in confusione e con paura prova a difendere il risultato. Al 88' punizione dentro, Copetti respinge, Yeboaa da fuori area trova il pallonetto vincente che trova l'1-1 meritato. Sull'episodio del pari del Vicenza espulso Mr Recenti per protesta. Sabato il recupero contro il Tavagnacco alle ore 13 sempre a Castiglione.