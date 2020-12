Calcio femminile, il Ravenna Women dà il benvenuto al difensore Nicole Costa

Il Ravenna Women ha acquisito le prestazioni sportive di Nicole Costa, difensore classe 2002 proveniente dal F.C. Internazionale, per la stagione sportiva 2020/21. Nicole va a rafforzare il reparto difensivo a disposizione di mister Recenti.

“Ho cominciato a giocare a calcio a cinque anni con mio fratello al parco, fino a quando non sono entrata nelle giovanili del Settimo Milanese - si racconta Costa - Dopo sei anni sono passata alla Biglia, squadra nella quale ho militato per due anni prima di passare nell'Inter Femminile. Con la squadra nerazzurra ho vinto lo scudetto Primavera 2018/19. Sono venuta a Ravenna attirata dalla possibilità di poter giocare in una squadra forte, preparata bene tatticamente. Questa esperienza può farmi crescere sia personalmente che calcisticamente, visto che il livello della squadra è molto alto. Sono pronta a dare il massimo per raggiungere l'obbiettivo di tutte noi".