Calcio femminile, iscrizioni ancora aperte per il Women’s Free Camp

Tutto pronto per il Women’s Free Camp del Ravenna Women Football Club, tre giorni di allenamenti gratuiti per tutte le ragazze che vogliono avvicinarsi o già praticano questo fantastico sport. Si avrà la possibilità di toccare con mano cosa significa far parte di una squadra, di un gruppo, di una famiglia e, senza dubbio, ci sarà da divertirsi grazie ai tecnici specializzati del Ravenna.

Si inizia 27 luglio dalle ore 18 presso lo Stadio Benelli (Via Punta Stilo 29) e possono partecipare tutte le bambine e ragazze nate dal 2002 al 2010. Si continuerà, poi, il 29 e il 31 luglio, sempre alle 18, sempre allo Stadio Benelli. Per partecipare o chiedere informazioni si può contattare Alessandra Ghirardelli, responsabile tecnico-organizzativa del Ravenna al numero 3385047664.