Calcio femminile, la vittoria è di rigore: il Ravenna batte la Lazio

Al Ravenna Women basta un rigore per battere allo stadio Sbrighi di Castiglione di Ravenna la Lazio nel recupero della decima giornata di andata. La formazione biancoceleste si è presentata in Romagna con lo score al tabellino sconfitte che segnava ancora lo zero. La prossima partita vedrà le Leonesse impegnate sul campo di casa contro la formazione del Chievo Verona.

La partita

Pronti-via e il Ravenna si presenta subito dalle parti di Guidi con una conclusione di Filippi che però si spegne a lato. Anche la Lazio si fa sentire dalle parti di Copetti con una conclusione di Pittaccio che non ottiene miglior fortuna. La partita però si sblocca subito al 9': Marengoni si fa strada sulla sinistra ed entra in area di rigore dove viene atterrata da un difensore avversario. Filippi si incarica di battere dal dischetto e calcia alla destra del portiere. Guidi intuisce ma non arriva e le giallorosse provano a mettere la gara subito in discesa.

La Lazio prova a rimettersi subito in partita con Martin, capocannoniere del campionato fino a qui, su calcio di punizione e con Lipman che colpisce di testa dagli sviluppi di un calcio piazzata dalla destra ma, in entrambi i casi, una strepitosa Copetti ci mette la mano e devia in calcio d'angolo. Le occasioni arrivano da una parte e dall'altra ma il Ravenna riesce a chiudere il primo tempo in vantaggio.

Al rientro dagli spogliatoi, la Lazio si fa subito più aggressiva e domina il possesso palla, con il Ravenna costretto a subire e ad arroccarsi in difesa, affidandosi alle ripartenze firmate Morucci, Marengoni (che oggi festeggia i diciotto anni) e capitan Cimatti e la partita si fa molto più ruvida (saranno ben sette le giocatrici ammonite a fine gara), complice il grande agonismo e la voglia di lottare su ogni pallone messo in mostra dalle due compagini.

Altri due super interventi in uscita di Copetti e una gran parata in tuffo su un calcio di punizione di Martin impediscono alla Lazio di raggiungere lo sperato pareggio. La prestazione di tutta la squadra, unita a quella del numero 22 giallorosso, fatta di corsa, grinta e sacrificio consentono al Ravenna di portare a casa i tre punti contro una Lazio stoica ma che non riesce a trovare l'ultimo passaggio per arrivare al gol.