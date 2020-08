Calcio femminile, Massimo Ricci nuovo responsabile tecnico del settore giovalie

Il Ravenna Women Football Club ha inserito Massimo Ricci come Responsabile Tecnico del settore giovanile giallorosso. Massimo inizia ad allenare i settori giovanili già nel 2007. Nel calcio femminile inizia come secondo allenatore nel Asd Castelvecchio per tre anni e poi nel San Zaccaria per due anni e mezzo. Nel 2017 inizia la sua carriera come tecnico al Centro Federale Territoriale di Gatteo Mare, dove ha la possibilità di acquisire competenze relative alla nuova metodologia che la Figc settore tecnico e Sgs propongono per le scuole calcio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono arrivato a Ravenna convinto che si possa creare un ambiente favorevole alla crescita delle bambine nell’attività calcistica, valutando attentamente le parole del Presidente Gasperoni e il suo entusiasmo relativo alla visione del calcio femminile - commenta Ricci - L’armonia è un elemento base nelle attività rivolte ai giovani e alla loro prospettiva nello sport. Cresceremo nel tempo convinti che l’umiltà, il lavoro e la formazione siano le basi giuste per questa avventura da condividere con tutti i tecnici, dirigenti, collaboratori e chiunque faccia parte del Ravenna Women".