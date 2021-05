Calcio femminile, non basta il cuore giallorosso. Ravenna ko contro la Lazio

Leonesse in lacrime, ma con grande cuore. Le ragazze del Ravenna sono state sconfitte per 4-0 contro la Lazio. Le giallorosse sono scese in campo prive di Giovagnoli e Barbaresi;Filippi e Crespi con pochi giorni di allenamento, reduci da un lungo stop. Linea giovane per le leonesse anche a Roma, che comunque nonostante il passivo lotta fino alla fine. Mentalità giusta per le piccole giallorosse che escono da Roma con un secco 4-0 ma con grande consapevolezza di aver lottato e onorato al meglio la maglia.

Uno due nella prima mezz’ora piega le leonesse. Al goal sbagliato di Benedetti, replica subito al 28’ Castiello. Ravenna che accusa e dopo poco subisce il 2-0 da una ripartenza. Pochi minuti dopo secondo giallo (dubbio) per Capucci, rosso. Partita virtualmente chiusa. Inizio secondo tempo con Burbassi e Crespi al posto di Cimatti e Filippi. Occasione Burbassi al 10’, e al 12’ rigore per la Lazio che chiude la gara. Goal sbagliato goal subito. Classica regola del calcio. Si conclude all’80 con goal di Pittaccio (L).