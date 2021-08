Calcio femminile, presentata la stagione 2021/22 delle Romagna Women

Domenica nella splendida cornice del faro di Cervia si è tenuta la presentazione ufficiale della stagione 2021/2022 delle Romagna Women. Davanti a un numeroso pubblico con la guida della serata affidata a Luciano Poggi, il presidente Marco Casetti ha raccontato cosa ha portato la asd Le Saline a sposare il progetto delle Romagna Women e cosa ha significato per la società ampliare le proprie attività accogliendo il settore femminile nella struttura di Montaletto, soprattutto in un periodo storico difficile come quello che stiamo vivendo per l’emergenza Covid.

Oltre alla presentazione delle squadre Under 15 (sotto la neo guida nel tecnico Andrea Modeo) e di calcio a 5 (affidate ai tecnici Lorenzo Tonetti e Davide Silvani) che quest’anno militeranno nei vari campionati per la prima volta con il nome delle neonate Romagna Women, ampio spazio è stato dato alla prima squadra che parteciperà al campionato di Eccellenza sotto la guida della mister Marinella Piolanti. Con l’ormai imminente inizio del campionato, l’allenatrice ha sottolineato l’importanza di questa stagione e l’impegno che tutte le atlete stanno mettendo fin da subito nella preparazione atletica, guidata da Maurizio Benedetti che ha sottolineato l’importanza di poter iniziare la stagione con la miglior forma possibile considerando anche i mesi di inattività dovuti al fermo della scorsa stagione.

A tale proposito il ct Piolanti ha aggiunto come il campionato sarà impegnativo e di alto livello, con la speranza che non vi saranno altri blocchi dovuti alla pandemia. Dello stesso pensiero il direttore dell’area tecnica Fabio Pacifico, che ha ribadito l’impegno di tutto lo staff nell’organizzare l’attività agonistica nel pieno rispetto di norme e regolamenti e posto l’accento sulla coesione del gruppo come prima base per il raggiungimento degli importanti traguardi che la società si pone.

Durante la serata è intervenuta l’assessora allo Sport, Attività produttive e demanio, Eventi, Pari opportunità, Pace e Cooperazione internazionale Michela Brunelli che ha confermato l’impegno del comune di Cervia nel sostenere l’attività delle Romagna Women. Ha inoltre sottolineato l’importanza del calcio femminile e di come la crescita del movimento sia importante anche in un’ottica di pari opportunità nel panorama sportivo generale.