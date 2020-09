Calcio femminile, Ulderica Pastore nuova massoterapista del Ravenna Women

Promozione in prima squadra per la massoterapista del Ravenna Women Football Club. Si tratta di Ulderica Pastore, classe 1993, lo scorso anno nella squadra Primavera, dottoressa in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (110 con lode) e studentessa di osteopatia all’ultimo anno. Le sue principali attività riguardano la prevenzione e gestione degli infortuni, la riatletizzazione e la terapia manuale. "Sono molto contenta di poter lavorare in un contesto giovane e dinamico in cui ho la possibilità di lavorare con uno staff tecnico preparato e professionale - afferma -. Sono molto entusiasta per questa stagione, trovo che ci sia un gruppo molto determinato per lavorare bene. Ringrazio la società e il presidente Gasperoni che mi ha dato la possibilità di crescere affidandomi la prima squadra".

