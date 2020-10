Calcio giovanile, un solo inciampo nella buona partenza del Faenza

Sono partiti i campionati di categoria per i ragazzi del settore giovanile del Faenza calcio. Giornata no per la Juniores Under 19 di mister Nicola Cavina sconfitta nettamente 0-3 nel derby con la Virtus Faenza al campo di gioco dei cugini biancoverdi “Juri Samorini”. Sabato 17 ottobre (ore 15) possibilità di riscatto al “Bruno Neri” con il Forlimpopoli calcio 1928.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Molto bene invece la squadra Allievi Under 17 Elite (2004) affidata ad Andrea Fabbri, coadiuvato da Nicolò Bosi, che ha debuttato vincendo 2-1 allo stadio “Bruno Neri” con il Mezzolara grazie alle reti di Shermadhi e Kraja. Domenica 18 ottobre (ore 10.30) trasferta a Castel San Pietro contro la Libertas. Goleada per la formazione Giovanissimi Under 15 Elite (2006) di Alessandro Fabbri che si è imposta 6-1 a Forlì in casa della Pianta con i gol di Bullo, Zoli, Servadei, Diego, Bertozzi, Andrenacci. Il 18 ottobre debutto casalingo al “Bruno Neri” (ore 10.30) con il Torresavio.