Calcio, i giallorossi rinforzano l’attacco con la punta della Cavese

Il Ravenna Fc ha raggiunto l’accordo con la Paganese per il passaggio definitivo del giocatore Christian Cesaretti in giallorosso. L’attaccante si legherà fino al termine della stagione. Nato nel 1987 a Lucca, Cesaretti è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, prima di iniziare una lunga carriera che lo ha visto impegnato lungo tutto lo stivale. Ha collezionato oltre 300 presenze tra la serie C (tra le altre Monza, Paganese, Santarcangelo, Lucchese) e la serie B (Empoli e Frosinone).