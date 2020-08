Calcio, il portiere Palermo e l'attaccante Simeoni restano all'Alfonsine

Il giovane portiere Simone Palermo (ex Forlì ed ex Spal) difenderà la porta biancazzurra il prossimo anno, occasione che non ha avuto lo scorso anno in partite ufficiali. L'estremo difensore del 2000 resta quindi ad Alfonsine, ansioso di scendere in campo. Assieme a lui rimane anche il figlio d'arte Luca Simeoni (ex Cesena, Spal e Forlì). Il talentuoso attaccante 2002 non si è visto molto in prima squadra, ma sin dalla scorsa stagione era già nel futuro della società, e quest'anno troverà sicuramente spazio.

