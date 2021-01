Calcio, il Ravenna tessera il difensore belga Corentin Fiore

Il Ravenna Fc ha raggiunto l’accordo per il tesseramento di Corentin Fiore, che ha firmato un contratto con il club giallorosso fino al termine della stagione. Il difensore, nato a Carnieres in Belgio nel 1995, in Italia ha indossato la maglia di Palermo, Imolese e Teramo. Significative anche le stagioni in patria, con il Cercle Bruges e Standard Liegi con il quale ha totalizzato 38 presenze. Mancino di piede, può disimpegnarsi sia come terzino che come difensore centrale. Indosserà la maglia numero 31.