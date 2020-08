Calcio, in attesa della riammissione in serie C il Ravenna inizia la stagione

In attesa della comunicazione ufficiale da parte della Federazione, con la ratifica della riammissione in serie C, il Ravenna Football Club lunedì 24 agosto coinciderà con l'inizio della stagione 2020/2021, con la squadra agli ordini di Giuseppe Magi. La società nel frattempo sta lavorando con energia all'allestimento di una rosa competitiva anche se - fino appunto alla ratifica della Federazione - non sarà possibile presentare ufficialmente alcuni dei nuovi elementi al momento in trattativa per vestire la maglia giallorossa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da lunedì dunque al campo di Glorie sarà possibile salutare i confermati dell'ultima stagione, gli svincolati ancora aggregati la gruppo, oltre ai numerosi giovani che Mister Magi sta da qualche giorno valutando nella fase di pre-ritiro. La speranza della dirigenza tutta è di poter ottenere in tempi brevi il nulla osta mancante, per predisporre un organico adeguato in vista di una stagione di grande riscatto.