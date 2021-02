Calcio, la difesa del Ravenna si rinforza con il ritorno di Boccaccini

Il Ravenna F ha raggiunto l’accordo con il Prato per il passaggio di Matteo Boccaccini in giallorosso. Il calciatore ha firmato un contratto fino al termine del campionato. Per Matteo si tratta di un ritorno a Ravenna, dopo la positiva esperienza nella stagione 2018-19, dove ha totalizzato 28 presenze e un gol che valse la bellissima vittoria all’ultimo respiro contro la Ternana. Il giocatore sarà da lunedì a disposizione di mister Colucci per sostenere il primo allenamento.