Calcio, la difesa si rinforza con il centrale Lorenzo Polvani

Il Ravenna ha definito l’arrivo in giallorosso del difensore centrale Lorenzo Polvani. Lorenzo è originario di Pistoia e proprio con la Pistoiese ha esordito in serie D prima di passare alla Fortis Juventus. Sempre in Toscana, a Pontedera ha totalizzato 61 presenze in serie C, prestazioni che gli hanno fatto valere la chiamata dall’Empoli con il quale ha anche raggiunto la serie cadetta (7 presenze in B). Nella passata stagione ha indossato la maglia del San Donato Tavernelle con la quale ha disputato i playoff di serie D.