Calcio, la nuova maglia del Ravenna è dedicata a Dante

Nell’anno dantesco non può che essere un verso di Dante a lanciare la prima divisa ufficiale del Ravenna Fc: e così come il sommo poeta tornò a rivedere le stelle dopo il faticoso viaggio all’inferno, così il club giallorosso è tornato a calcare i prestigiosi campi della serie C. Nell’anno delle celebrazioni per i 700 anni dalla sua morte, la grafica della prima divisa ufficiale del Ravenna Fc - sviluppata con lo sponsor tecnico Macron - non poteva non omaggiare il Sommo Poeta. Sulla maglia in rosso porpora, infatti, campeggia il profilo di Dante. Una composizione che parte dallo storico ritratto di Botticelli per spaziare nel contemporaneo, con un pattern triangolare che richiama alla street art e al murales di Kobra. A completare il tutto i dettagli del colletto e del logo con i leoni in giallo ambra abbinati a una fascia laterale che prosegue nello short in coordinato. Tradizione, stile, ma anche sprazzi di modernità in una divisa che celebra la nostra città di Ravenna e che sarà un onore portare su tutti i campi della serie C, promuovendo la storia, il territorio e la cultura della città che rappresentiamo.