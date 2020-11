Calcio, Leonardo Colucci è il nuovo allenatore dei giallorossi

La panchina del club giallorosso è stata affidata a Leonardo Colucci. Il tecnico nativo di Cerignola ha firmato un contratto col Ravenna calcio fino al termine della stagione e già martedì seguirà il primo allenamento della squadra presso il centro sportivo di Glorie. Colucci, dopo una lunga carriera da calciatore ad alto livello nella quale ha indossato, tra le altre, le divise di Cagliari, Bologna ed Hellas Verona, ha appeso al chiodo gli scarpini e si è dedicato alla carriera in panchina. Come allenatore dopo l’attività nel settore giovanile del Bologna è stato tecnico di Reggiana, Pordenone e Vis Pesaro. Al nuovo mister va un caloroso in bocca al lupo per lo svolgimento del proprio lavoro e per una stagione che possa dare soddisfazioni ai colori giallorossi.