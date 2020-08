Calcio, Mariani e Pasi promossi in prima squadra all'Alfonsine

Dalla Juniores Nazionale alla prima squadra il passo è breve: i 2002 Nicolas Mariani e Jacopo Pasi si sono distinti non solo nella scorsa stagione, ed è così giunto il loro momento. Assieme a Malo e a Mariani è un difensore centrale nato il 31 gennaio 2002, forte fisicamente, capace di far sentire il proprio peso nel reparto arretrato. Ha un fratello più piccolo, biancazzurro anch'egli; li vedremo giocare assieme, tra qualche anno? Pasi è un centrocampista di alta statura, nato l'8 settembre 2002; anche suo padre fu un promettente calciatore, da giovane, e la storia si ripete. "Iachi" non si risparmia in mezzo al campo, e offre sempre il suo supporto ai compagni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.