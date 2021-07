Calcio, altri annunci in casa Ravenna: Michele Calì e Matias Antonini Lui

Nuovo volto in casa Ravenna. Si tratta di Michele Calì, centrocampista polivalente classe 1994. E' cresciuto nell’Albinoleffe con il quale ha esordito in serie C (40 presenze tra i professionisti). In seguito ha vestito le maglie di Caravaggio, Virtus Bergamo in serie D. Dalla scorsa stagione alla Caronnese sempre in serie D con 7 reti realizzate in 35 presenze.

L'altro nome nuovo è Matias Antonini Lui, difensore classe 1998. Il giocatore originario di Porto Alegre, ma anche con passaporto italiano, è stato nel settore giovanile dell’Inter prima di passare al Cagliari. In Sardegna ha passato 3 anni diventando capitano della formazione primavera. Terminato il settore giovanile per lui un esperienza all’Arezzo, prima di passare nella scorsa stagione al Nibionnoggiono dove ha collezionato 31 presenze nello scorso campionato di serie D.