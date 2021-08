Ha all’attivo quasi 350 presenze distribuite tra serie D e serie C, impreziosite da 26 reti

Il Ravenna ha raggiunto l’accordo per il passaggio di Marco Spinosa in giallorosso. Centrocampista di qualità e di grande esperienza è nato a Formia nel 1991. Ha all’attivo quasi 350 presenze distribuite tra serie D e serie C, impreziosite da 26 reti. Nella passata stagione 35 presenze con un gol indossando la maglia del Prato.