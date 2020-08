Calcio, per l'Alfonsine in prima squadra Belletti e Farina

L'albero biancazzurro continua a produrre dolci frutti e prosegue la raccolta della prima squadra dal settore giovanile. Dopo anni ad alto livello, convocazioni in rappresentativa nazionale, qualche anno da capitano, è tempo che Nicola Belletti approdi in prima squadra. Già aggregato nella stagione 2018/19, ora il forte difensore torna per restare. Belletti è nato il 15 marzo 2001 ed è puro prodotto di Alfonsine.

Assieme a lui arriva anche Giovanni Farina, laterale di difesa. Giovanni è il più giovane dei Farina che sono passati per la prima squadra, ovvero i suoi fratelli Giacomo e Riccardo. E' nato il 15 febbraio 2001 ed è alfonsinese doc.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.