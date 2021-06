Calcio, prime partite e prime soddisfazioni per il Faenza

Prime partite e prime soddisfazioni per i biancoazzurri al rientro in campo per i “tornei della ripartenza” varati dalla FIGC Settore Giovanile e Scolastico Nazionale

Prime partite e prime soddisfazioni per i biancoazzurri al rientro in campo per i “tornei della ripartenza” varati dalla FIGC Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

Gli Under 17 (2004) hanno vinto 6 a 1 con il Faventia e poi 17-0 con lo Sparta Castel Bolognese. Gli Under 16 (2005) hanno superato con identico punteggio 2-0 prima l’Azzurra e il Classe, quindi per 1-0 il Cervia. Gli Under 15 (2006) vincono 7-0 con il Faventia (grazie ai gol di Bertozzi, Logozzo, doppietta di Zoli, Savioli, Servadei e Sangiorgi) poi perdono di misura (2-3) con il Sanpa Imola. I biancoazzurri Under 14 (2007) prevalgono 3-2 con le Stuoie Lugo e 5-1 con il Borgo Tuliero, poi pareggiano 1-1 nel derby con la Virtus Faenza.

Nel torneo Under 13 (2008) Fair Play Élite, la formazione biancoazzurra perde di misura sui tre tempi con Bakia, poi si rifà con la Virtus Faenza nel derby (0-2, 3-2, 4-1). Gli Esordienti 2009 si impongono sullo Sparta Castel Bolognese e poi sulle Stuoie Lugo. Tornano subito alla vittoria i Pulcini 2010 di Angelo Marchetti che trionfano al torneo di Low Ponte. Nel torneo della ripartenza del campionato, hanno la meglio su Borgo Tuliero e Faventia. I Pulcini 2011 di Edo Drymishi prevalgono su Compagnia dell’Albero.

Tutte le gare si svolgono nel pieno rispetto delle indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile emanate dalla FIGC, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid. A luglio torneranno gli Open camp con gli staff tecnici e la programmazione allenamenti della prossima stagione 21/22, quella, si spera, della definitiva ripresa.