Calcio, quinta stagione nell'Atalanta: premiato il 18enne Samuel Giovane

Martedì mattina in municipio l’assessore allo Sport Roberto Fagnani ha premiato con la medaglia del Comune l’atleta Samuel Giovane, che si appresta in questi giorni a iniziare la quinta stagione nella squadra primavera dell’Atalanta. “E’ sempre una gioia – ha detto Fagnani – ricevere i nostri giovani atleti, in questo caso il calciatore Samuel, per augurargli un futuro radioso e ricco di soddisfazioni nello sport e nella vita”.

Samuel Giovane, ravennate, è nato il 28 marzo del 2003; ha iniziato a giocare nella società “Low Ponte” di Ravenna a 6 anni e, due anni dopo, a 8 anni, è stato acquisito dal Cesena Calcio. Ha giocato a Cesena dai pulcini fino alla categoria allievi nazionali con il mister Rivalta, classificandosi ai quarti di finale del campionato nazionale. All’età di 14 anni è stato acquistato dall’Atalanta Bergamasca Calcio ed è quindi andato a vivere a Bergamo lontano dalla famiglia.

In questi anni ha militato nella Nazionale italiana under 15, 16, 17 e quest’anno è stato convocato per la prima amichevole contro l’Austria con l’Under 18. Due anni fa, a maggio del 2019, dopo vari stage è stato convocato con la Nazionale italiana agli europei Under 17 svoltisi in Irlanda, classificandosi al secondo posto (era l’unico sottoetà della squadra); a ottobre dello stesso anno è stato convocato anche ai Mondiali in Brasile con la stessa Nazionale Under 17. La squadra italiana è stata eliminata ai quarti di finale dal Brasile, che ha poi conquistato il titolo di Campione del mondo di categoria.