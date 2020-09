Calcio, rinforzo sulla mediana per il Ravenna: ecco Franchini

Il Ravenna FC ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe ’98 Simone Franchini che arriva a titolo temporaneo dal Padova. Centrocampista polivalente, si può disimpegnare sia come esterno che come mezz’ala, Franchini è un prodotto del settore giovanile del Sassuolo, nel quale ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare a collezionare una presenza in Europa League. In serie C una ottima annata alla Reggina da titolare prima della scorsa stagione divisa tra Cesena e Piacenza.

