Calcio, striscioni degli ultras fuori dall'hotel: "Il derby per noi è la vita"

Domenica pomeriggio l’Orogel Stadium di Cesena vede in campo il derby della Romagna, una rivalità storica e una partita che definire sentitissima dalle due piazze è dir poco. Partita a porte chiuse, tifosi che potranno seguirla solo via web e squadre che hanno dovuto fare conto di tutte le limitazioni previste dal protocollo. Se il Cesena quest’aspetto l’ha già vissuto in questa stagione, il Ravenna ci ha sbattuto brutalmente nella settimana più importante. Giallorossi che sono in quarantena da inizio settimana e che sono in ansia dopo gli ultimi esiti dei tamponi.

E domenica mattina, fuori dall'Hotel Mattei dove è stata sistemata la squadra, una decina di ultras del Ravenna ha appeso alcuni striscioni per spronare i giocatori. Sul posto, a controllare la situazione, sono presenti Polizia e Carabinieri.