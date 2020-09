Calcio, ufficiali le conferme al Ravenna di Caidi, Jidayi e Papa

E’ arrivata la fumata bianca nella trattativa che ha riportato Salvatore Papa ad indossare la maglia giallorossa nella prossima stagione. Il centrocampista trentenne che è stato il perno del centrocampo giallorosso nelle ultime tre stagioni di serie C ha collezionato 88 presenze in campionato con il Ravenna e punta ad entrare nel club dei centenari. Salvatore è già a Glorie a disposizione di mister Magi dove da qualche giorno stava svolgendo la preparazione con i compagni in attesa della formalizzazione del contratto.

Contemporaneamente è arrivata la firma sul contratto che legherà Nebil Caidi al Ravenna Football Club per la prossima stagione. Il difensore di origini marocchine, ma nato e cresciuto a Ravenna viene confermato dopo la parentesi della passata stagione. In giallorosso 8 presenze condite con un gol da 3 punti nella vittoria contro la Fermana. A lui, alla soglia delle 300 presenze in campionato tra i professionisti il compito di blindare la retroguardia del Ravenna FC per la prossima annata.

Inoltre la società comunica che ha raggiunto l’accordo con William Jidayi per la sottoscrizione del contratto che legherà il giocatore ai colori della propria città anche per la prossima stagione. Dall’alto della sua esperienza Jidayi rappresenterà sicuramente un elemento importantissimo nella rosa di Giuseppe Magi per la prossima annata. 437 presenze in carriera, di cui 82 con la maglia del Ravenna in diverse stagioni rappresentano un curriculum che non ha bisogno di ulteriori presentazioni, per chi è stato ambasciatore della nostra città in tanti anni di calcio professionistico disputati in tutta la penisola.