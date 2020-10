Calcio, un altro rinforzo per il Ravenna: dal Bologna arriva Alex Cossalter

Arriva in prestito dal Bologna il nuovo rinforzo del Ravenna. Si tratta del centravanti Alex Cossalter. Classe 2000, indosserà la maglia numero 29 ed è alla prima esperienza tra i professionisti. Si è distinto nella primavera rossoblù che ha trascinato alla vittoria del torneo di Viareggio 2019, per lui anche il titolo di capocannoniere della manifestazione. Il neo giallorosso si è unito alla squadra già dall’allenamento di giovedì e sarà a disposizione già per la trasferta di Legnago.

