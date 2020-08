Calcio, un open day giallorosso per sognare il Benelli

Tutti i bambini che giocano a calcio a Ravenna hanno un sogno: segnare sotto la curva Mero ed esultare davanti ai propri tifosi indossando la maglia della propria città. Un sogno che richiede impegno, dedizione e talento. Ogni percorso, per quanto difficile possa essere, deve comunque cominciare dal primo passo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per avvicinarsi al mondo giallorosso, il Ravenna Fc ha organizzato per la giornata del 28 agosto un open day dedicato a tutti i ragazzi classe 2011 e 2012 che vogliono entrare nella Rfc Academy. L’open day, gratuito, si terrà alle 17 presso il centro sportivo Acquae di Porto Fuori, dove ci saranno i tecnici del settore giovanile giallorosso a disposizione dei giovani calciatori per un allenamento in sicurezza nel pieno rispetto di tutte le normative attuali. Per potere partecipare è necessario inviare una mail con i dati del ragazzo all’indirizzo info@ravennafc.it entro il 26 agosto.