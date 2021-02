Calcio, un portiere di grande esperienza per il Ravenna: arriva Tomei

Il Ravenna Fc ha raggiunto l’accordo con la Juve Stabia per il passaggio di Matteo Tomei in giallorosso. Il portiere arriva a titolo definitivo e ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2023. Portiere di grande esperienza, nato a Treviso nel 1984, ha indossato tra le altre le divise di Real Vicenza, Pordenone e Teramo contando 275 presenze in campionati professionistici. Si unirà nel pomeriggio di lunedì alla squadra per sostenere il primo allenamento con il Ravenna.