Calcio, una nuova rubrica social per le domande dei tifosi giallorossi

Quante volte guardando la conferenza stampa pre-partita un tifoso del Ravenna avrà pensato a una domanda da porre al mister? A volte invece una semplice curiosità legata al gioco della squadra, altre alla sua esperienza e ai suoi ricordi sul rettangolo da gioco. Il Ravenna Fc ha deciso di abbattere questo muro tra tifosi e allenatore e offrire per la prima volta la possibilità di interagire direttamente con il mister.

Il nuovo format si chiamerà #AskColucci e permetterà a un tifoso di rivolgere una domanda direttamente al mister giallorosso. Ogni settimana, prima della canonica conferenza stampa del pre-partita, sulla pagina Facebook della società saranno raccolte le domande dei tifosi in un apposito post; la domanda che riceverà più apprezzamenti sarà rivolta al mister Colucci. Il video della risposta sarà poi, ovviamente, pubblicato sui social giallorossi.

Un modo innovativo per avvicinare i tifosi alla squadra anche in quest’anno dove purtroppo gli spalti devono restare vuoti e per curare una relazione con il proprio pubblico che per ogni club è assolutamente fondamentale. Il primo appuntamento è previsto già da questo venerdì, occhi puntati quindi sulla pagina Facebook @Ravennafc, dove saranno raccolte le domande in vista della proibitiva gara contro il Padova.