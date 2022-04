Calcio, il Ravenna 'chiama' gli studenti in Curva Mero: 100 biglietti omaggio per le prossime gare

Dopo la bellissima esperienza dell’aver visto la curva Vittorio Mero piena di ragazzi delle società sportive in occasione del derby vinto contro il Rimini, il Ravenna lancia una nuova iniziativa promozionale rivolta agli studenti ravennati. A partire da sabato contro l’Athletic Carpi e per tutte le prossime gare al Benelli fino al termine della stagione saranno infatti messi a disposizione 100 biglietti omaggio (a partita) per gli studenti minorenni che vorranno andare a sostenere i colori giallorossi in curva.

Per potere ottenere il biglietto basterà semplicemente compilare il form online disponibile a questo indirizzo entro il venerdì antecedente la gara: https://bit.ly/RFCstudenti100. Una volta compilato in tutte le sue parti la società provvederà ad inviare via mail nella mattinata di sabato il biglietto in PDF da stampare e da presentare direttamente ai tornelli senza dovere fare ulteriori passaggi alle casse. Le richieste saranno evase in ordine cronologico ed il giorno della gara ai botteghini resteranno valide le tariffe promozionali del campionato (under 14 a 1,00 euro, studenti 5,00 euro)