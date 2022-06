La sfida di calcio tra poliziotti e avvocati ravennati: si gioca il “Memorial Stefano Biondi”

Sabato 18 giugno, alle ore 19,30, presso lo Stadio dei Pini di Cervia avrà luogo il diciassettesimo “Memorial Stefano Biondi”, organizzato dal Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia) di Ravenna in ricordo di Stefano Biondi, Nicoletta Missiroli e Pietro Pezzi, agenti di polizia deceduti in ambito di operazioni di servizio. A ogni edizione del Memorial, la Polizia di Stato affronta una squadra di calcio diversa; sul campo si sono succedute negli anni – tra le altre - la “Nazionale Italiana Parlamentari”, “La Nazionale del Vaticano”, la “Nazionale Italiana Magistrati”. Quest’anno, in occasione della diciassettesima edizione la partita verrà disputata contro la squadra rappresentata dall’Ordine degli Avvocati “Ravenna Lex” presieduta dall’avvocato Giuliano Romini.

Programma: ore 19:00 allo Stadio dei Pini di Cervia per la presentazione della serata; ore 19,30 inizio partita Polizia di Stato – Ravenna Lex; ore 20,30 inizio 2° tempo, ed al termine verso le ore 21,15 i genitori di Stefano, Nicoletta e Pietro effettueranno la premiazione delle squadre. Questa la formazione che scenderà in campo di Ravenna Lex: Pini, Cellarosi, Tonetti, Scudellari, Mancini Gianluca, Magnani, Riverso, Saviotti, Dell'Edera, Romini Giuliano, Docimo. A disposizione Monti, Ridolfi Nicola, Madonna, Crocetti Giovanni, Berger, Santini, Romini Angelo Giovanni, Ciani, Cloro. Avvocati dirigenti accompagnatori: Crocetti Enrico, Cicognani Ermanno, Cicognani Claudio, Mazziotti Di Celso Marco, Campanini Alberto.