A Gambettola il Sanpaimola cerca i primi punti del suo campionato

Domenica 17 settembre tornerà in campo il Sanpaimola sul terreno del neopromosso Gambettola guidato da mister Marco Bernacci, ex professionista (soprattutto) di serie B, con un’esperienza in serie A al Bologna. Il Gambettola è alle prime armi in categoria: non solo la Società, ma pure la città di Gambettola stanno affrontando per la prima volta un campionato di Eccellenza. L’entusiasmo dei neopromossi è evidente nonostante il debutto in categoria sia stato piuttosto amaro: nonostante non abbia demeritato, infatti, la squadra biancoverde è uscita sconfitta 0-1 dal campo di casa all’esordio contro il forte Russi (gol di Marra), quindi 1-2 dalla trasferta bolognese di Reno. In quest’occasione a segno il nuovo arrivato Michele Turci che resterà nella storia biancoverde come il primo marcatore del Gambettola in Eccellenza (a segno Noschese e Frisari per gli avversari).

Dal canto suo, anche il Sanpaimola ha parecchio da recriminare dopo le prime due giornate in cui ha registrato due sconfitte ampiamente immeritate dal punto di vista del gioco e del carattere mostrati. Tra l’altro, manca ancora il primo squillo a referto per i giallorossoblu che, invece, hanno incassato 3 gol da Granamica e Diegaro. Nello spogliatoio guidato da mister Orecchia si respira il desiderio di riscattare la falsa partenza, andando a giocarsi le proprie carte nella trasferta cesenate.

Per quanto riguarda la rosa, mister Bernacci può contare sull’apporto di un solido gruppo confermato rispetto alla stagione scorsa, conclusa con un’entusiasmante promozione: restano in biancoverde il portiere Golinucci; i difensori Marconi, Aloisi, Maioli, Alberighi e Rigoni; i centrocampisti Vukaj, Limouni, Camaj e Gadda, oltre al giovane attaccante Alessandro Falchero (classe 2004). Ma la società in estate ha lavorato parecchio per fornire allo staff tecnico un ricco gruppo di nuovi arrivi, a partire dai bomber Longobardi, Mantovani, Mancini e Protino, proseguendo con i centrocampisti Merciari e Giorgi oltre al già citato Turci e, per finire, con il giovane portiere Smeraldi (2005) ed il difensore Rossi. Palla al centro alle ore 15,30.