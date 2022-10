Serie D, Ravenna corsaro a Correggio: decide Marangon nella ripresa

Il Ravenna espugna Correggio. A decidere la trasferta emiliana è Marangon al 76', abile a sfruttare un cross basso di Abbey, che si era reso pericoloso nel primo tempo in un paio di occasioni, colpendo anche il palo al 42'. Un prezioso successo su un campo difficile come quello emiliano, che porta i giallorossi a 13 punti in classifica, al settimo posto (-7 dalla capolista Giana Erminio). Domenica prossima la sfida interna contro il Real Forte Querceta, reduce dalla vittoria per 3-2 contro il Crema.