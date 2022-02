Calcio femminile, trasferta sammarinese amara per il Ravenna

Ritorno in campo sfortunato per il Ravenna Women che esce sconfitto di misura nel match molto sentito contro il San Marino Academy, dimostrando comunque grande volontà. Il covid ha fortemente penalizzato il Ravenna che si presenta in una sfida importante senza il portiere Serafino. La squadra di casa mette in campo una migliore prestanza fisica pressando il Ravenna con l’intento di non far palleggiare gli avversari. Nel primo tempo le giallorosse esprimono la parte migliore della propria prestazione con ben tre potenziali occasioni sprecate da Burbassi, Poli e Distefano.

La partita si sblocca al 50′ quando la neo entrata Massa è decisiva grazie ad un assist che porta Barbieri ad anticiparla di testa con tempismo. Goal nato da una leggerezza difensiva. Emozione al 35′ del st quando Benedetti coglie il palo con un gran tiro da fuori. Domenica prossima riposo, poi sfida casalinga contro un lanciato Cittadella.

San Marino – Ravenna: 1 – 0

Centro Sportivo Acquaviva – Repubblica di San Marino

Reti: 5’ st Barbieri (SM)

RAVENNA WOMEN F.C.

Greppi, Burbassi, Ligi (31’ st Gianesin), Capucci (39’ st Cimatti), Distefano, Poli (17’ st Barbaresi), Morucci, Giovagnoli, Raggi, Vicenzi, Benedetti

A disposizione: Tanzini, Crespi, Baruffaldi,

All. Massimo Ricci

SAN MARINO ACADEMY

Montalti, Marrone, Baldini (41’ st Bertolotti), Brambilla, Piazza M., Alborghetti (1’ st Massa), Fusar Poli, Jansen (23’ st Menin), Barbieri, Kiamou, Piazza A.

A disposizione: Papaleo, Kuenrath, Montanari, Venturini, Cecchini, Prinzivalli

All. Alain Conte

Ammonite: Baldini (SM)