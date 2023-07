Ravenna calcio, dalla Spal arriva in prestito il difensore Alessandro Gobbo

Il Ravenna comunica di avere raggiunto l’accordo con la SPAL per il trasferimento a titolo temporaneo del giocatore Alessandro Gobbo fino al termine della stagione. Difensore centrale di piede mancino classe 2004, Gobbo muove i primi passi nel Progresso prima di passare a Modena ed in seguito approda alla SPAL con la quale prosegue tutta la trafila del settore giovanile, disputando nell’ultima annata il campionato Primavera 2. Con i biancoazzurri ha conquistato due scudetti consecutivi Under 18.