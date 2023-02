Eccellenza, l'allerta meteo sposta la sede del match tra Pietracuta e Russi

Vista l'allerta meteo, la sfida del girone B di Eccellenza in programma alle 14:30 di domenica tra Pietracuta e Russi si disputerà sul sintetico di San Giovanni in Marignano, in via Conca Nuova 198. I riccionesi sono reduci dallo 0-0 contro il Sanpaimola nel recupero di mercoledì, stesso punteggio ottenuto dai falchetti nella sfida di domenica scorsa contro i giallorossoblù. Il Russi è terzo con 53 punti e a -3 dal Progresso, mentre il Pietracuta si trova in 14esima posizione con 35 mattoncini.